Uno de los sospechosos fue entrevistado por la cadena francesa France 3

Cherif Kouachi de 32 años, es uno de los terroristas que pudo perpetrar junto a su hermano el atentado de Charlie Hebdo en la mañana del miércoles en París. Hace algún tiempo fue entrevistado por la cadena francesa France 3.

En esa entevista, el supuesto verdugo de los dibujantes de Charlie Hebdo habla sobre su entrada en la Yihad, es decir, de cómo paso de ser un chico normal a conocer a un hombre que le 'lavó el cerebro' para combatir contra Occidente en nombre de la religión.

El menor de los hermanos Kouachi, tal y como se explica en el vídeo, era "un chico completamente normal", la tercera generación de su familia en Francia, le gustaba la múscia rap, conocer chicas. Lo que más llama la atención es que Charif no era creyente o por lo menos practicante, no solía ir a la mezquita, no formaba parte de su rutina diaria.

Conoció a un hombre que le convenció para pertenecer a la Yihad, y luchar en nombre de Alá y realizar la 'guerra' contra Occidente. En el vídeo aparece junto a un compañero por las calles de París, cantando rap y relatando su historia de pertenencia a la Yihad islámica.

Los expertos advierten de que aunque estas personas parezcan normales, en realidad hay algo que les hace creerse aquello que les dicen sobre el combate y que probablemente su cabeza es fácilmente manipulable.

En Europa hay más de 5.000 personas que se han 'alistado' a las filas del islamismo radical, y desgraciadamente seguiremos asistiendo a episodios como los de París en todo el mundo occidental segñun los expertos en terrorismo.