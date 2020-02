Una pareja acoge a decenas de canguros huérfanos por los devastores incendios de Australia

Cuando los incendios se extendieron hacia la comunidad australiana de Wytaliba, ubicada en una zona normalmente verde y templada al norte de Sydney, los residentes de una pequeña casa con techo de madera y chapa decidieron quedarse y combatir las llamas.

Los cuidadores de animales Gary Wilson y su compañera Julie Willis están albergando a más de una docena de canguros bebé huérfanos, mientras que la vida silvestre que había dejado su cuidado hace mucho tiempo también regresó a la casa en busca de refugio.

"Teníamos demasiados animales en la casa y alrededor de la casa, así que realmente no podíamos ir, así que decidimos que nos quedaríamos a pelear y luego los bomberos nos llamaron y nos dijeron que no podían salir, así que realmente no teníamos otra opción ", dijo Wilson a Reuters, en su casa fuera de la red rodeada de tierra quemada y vehículos incendiados.

"Ahora son parte de nuestra familia", dijo Willis. "No teníamos hijos nosotros mismos, así que esto es lo que pasamos nuestro tiempo haciendo. Creemos que es digno, una causa digna, cuidar a nuestros bebés sin importar cuáles sean, ya sean canguros, equidnas o wombats".

El incendio se produjo el 8 de noviembre, durante la primavera del hemisferio sur, matando a dos vecinos en una pequeña comunidad originalmente establecida como comuna en la década de 1970.

Una buena preparación y una pizca de suerte significaron que la casa de madera todavía está en pie, y los joeys estaban protegidos.

La pareja nunca había visto incendios tan feroces, y dijo que la mayoría de los animales, como zarigüeyas, planeadores, equidnas y lagartijas, e incluso muchas aves, no eran lo suficientemente rápidos como para escapar de las llamas.

La prolongada temporada de incendios forestales de Australia ha matado a 33 personas y se estima que mil millones de animales nativos desde septiembre. Unas 2.500 casas han sido destruidas y más de 11,7 millones de hectáreas de matorrales secos se han arrasado.

El número de huéspedes en la casa de Wytaliba, que ha sido un santuario para la vida silvestre durante 25 años, aumenta a medida que las consecuencias de los incendios continúan con quemaduras, escasez de alimentos y agua contaminada con cenizas que todavía devasta la vida silvestre local.