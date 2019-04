Una conductora detenida por permitir a una niña conducir un autobús escolar

Una conductora de un autobús escolar de Indiana ha sido detenida después de que unos estudiantes la grabaran permitiendo que los niños condujesen el autobús. Joandrea Dehaven McAtee, de 27 años, está acusada de desacato a un dependiente.

Una persona puede ser acusada de negligencia de un dependiente si toma una decisión que pone a la persona "dependiente en una situación que pone en peligro su vida o su salud", según la ley del estado de Indiana.

Según cuenta la policía a ABC News, la conductora permitió que tres estudiantes, uno de 11 años, uno de 13 y otro de 17, manejaran el autobús escolar en distancias cortas en una zona rural de Valparaíso, Indiana. Había otros jóvenes en el autobús en el momento, algunos de los cuales grabaron el vídeo.

"En primer lugar, lo que debes hacer es pisar el freno", se oye decir en un vídeo a la conductor identificada por las autoridades como Joandrea Dehaven McAtee.

La conductora ha sido despedida de inmediato por First Student, la compañía que opera los autobuses del centro escolar. "Estamos increíblemente decepcionados por las acciones de nuestra ex conductora", dijo First Student en un comunicado a ABC News.

"No hay nada más importante que la seguridad de los estudiantes que transportamos. Comportamiento como este es completamente inaceptable y totalmente en desacuerdo con lo que representamos como compañía. El conductor ha sido despedido. Tenemos una política de tolerancia cero para los empleados cuyas acciones pueden dañar o poner a otros en riesgo", señala el comunicado.