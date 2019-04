Una superviviente del Holocausto pide no votar al candidato de la ultraderecha austríaco

Una superviviente del Holocausto nazi de 89 años ha lanzado un vídeo en el que pide que no se vote por Norbert Hofer, candidato del ultranacionalista FPÖ a la Presidencia de Austria, advirtiendo de que ese partido busca "sacar de la gente los peores instintos".



El vídeo, publicado por el candidato ecologista Alexander Van der Bellen en su cuenta de Facebook, acumula más de tres millones de visitas (en un país de ocho millones de habitantes) y está protagonizado por una superviviente del campo de exterminio de Auschwitz a la que se identifica como Frau Gertrude.



La mujer afirma que decidió hablar tras escuchar el mes pasado al jefe del FPÖ, Heinz Christian Strache, decir que la llegada de refugiados podía acabar desencadenando una guerra civil.



"Me dio un escalofrío por la espalda", explica en el vídeo Frau Gertrude, quien advierte que una guerra civil es algo que "no se puede volver a mencionar". Gertrude acusa al FPÖ de no apelar a la decencia de la gente sino a lo "más bajo".



"Eso ya pasó una vez", advierte, recordando que cuando se obligaba a los judíos a limpiar las calles durante la época nazi la gente miraba y se reía. "Eso es lo que me da miedo", explica Gertrude en un mensaje que ha sido reproducido por varios medios internacionales y subtitulado a varios idiomas, entre ellos el español. Gertrude se refiere incluso a uno de los eslóganes de campaña de Hofer para las elecciones del 4 de diciembre, "Que Dios me ayude", asegurando que ya la escuchó en 1933 o 1934, en pleno Tercer Reich.