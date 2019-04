La Policía descubre a un hombre de 43 años que ha pasado los últimos 30 sin salir de casa

Su carnet de identidad caducó hace mucho y no lo renovó porque no lo necesitaba. En las últimas tres décadas un alemán de 43 años no ha salido de su casa. Según su madre, fue víctima de acoso y no tuvo otra alternativa que dejarlo en casa.

Lo primero que intentan saber los agentes es si el conocido ya como 'vecino fantasma' estaba secuestrado o se encerró porque quiso. Físicamente, lo encontraron bien, pero descuidado. No estaba atado y podía moverse por toda la casa, pero mentalmente no está en las mejores condiciones.

"Fue apartado de la sociedad"

Según el psiquiatra, "fue apartado de la sociedad. El contacto con otros, los estudios, el trabajo, todo eso se ha perdido. Y 30 años es mucho tiempo"

De momento sigue ingresado en el hospital y sin contacto con sus padres, que rondan los 80 años y podrían ser acusados de secuestro y maltrato. También se investiga por qué ningún organismo se dio cuenta de la desaparición.