Un empresario propone vender La Mona Lisa para que Francia supere la crisis del coronavirus

Polémica propuesta en Francia para intentar paliar la crisis del coronavirus. El CEO de la tecnológica Fabernovel, Stéphane Distinguin, anima a vender La Mona Lisa, la obra más emblemática de Leonardo Da Vinci. Millones de turistas la visitan cada año en el Museo del Louvre de París y su importancia en la cultura mundial es incalculable.

Stéphane Distinguin cree que la venta podría realizarse de forma virtual y usando como medio de pago una criptomoneda, pero a los franceses no les convence esta opción.

"Vamos a deshacernos del cuadro y usar ese dinero para pensar en el futuro de la cultura y el arte. Alguien como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, podría adquirirla” aseguró en una entrevista que recoge 'Il Corriere della Sera'.

"El precio tiene que ser una locura para que la operación tenga sentido. Calculo que serían unos 50.000 millones de euros. Me dijeron que mi estimación estaba muy sobrevalorada, pero no me explicaron por qué", aseguró Stéphane Distinguin en una entrevista en la revista Usbek & Rica que recoge The Independent.

El pasado lunes, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, propusieron crear un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a través de subvenciones no reembolsables a los países y los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19.