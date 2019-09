'Untouchable' es un documental autobiográfico que se centra en el escándalo del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, que consolidó todo un imperio cinematográfico durante décadas, hasta que comenzaron las denuncias en su contra por violación, acoso, extorsión y chantaje.

Las actrices Rosanna Arquette o Paz de la Huerta son algunas de las presuntas víctimas de Weinstein que cuentan su experiencia ante la directora de la cinta a Ursula Macfarlane. El relato lo completa el testimonio de personas muy cercanas al productor, de ex compañeros de The Weinstein Company, como Abby Ex, o de Miramax, como el presidente Mark Gill.

El hilo conductor es la investigación llevada a cabo por algunos de los profesionales que han destapado este caso, como el periodista Ronan Farro.