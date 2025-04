El ultimátum de Trump a Putin y Zelenski: les da dos semanas para llegar a un acuerdo y detener la guerra en Ucrania

A Donald Trump se le acaba la paciencia y da un ultimátum a Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos asegura que quiere "que dejen de disparar y se sienten a firmar un acuerdo. Quiero que lo firmen, terminen con esto y vuelvan a la vida normal". Habla de dos semanas o, incluso menos, para que su país se levante de la mesa de negociaciones. Algo en lo que también insiste Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. "No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a este esfuerzo si no va a dar frutos", ha afirmado, y ha amenazado con que cuentan con los métodos suficientes "para responsabilizar a quienes no quieren un acuerdo de paz con Ucrania". Además, asegura que han logrado "avances reales, pero estos últimos pasos de este camino siempre iban a ser los más difíciles y debe suceder pronto. No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a este esfuerzo si no va a llegar a buen término.

Sobre Trump pesa ahora la promesa de su campaña política de terminar con la guerra en las primeras 24 horas de llegar al poder, pero está a punto de cumplir 100 días en el cargo. Por eso las reuniones son al más alto nivel. Uno de los que participa en ellas es Mike Walz, el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. "Lo siguiente es lograr que ambas partes, Ucrania y Rusia, Zelenski y Putin, se sienten a la mesa de negociaciones, pero ambos tienen que desearlo. El presidente Trump ha expresado su frustración sobre si ambas partes realmente desean poner fin a esta guerra".

Además, Donald Trump amenaza a Putin y pide a su homólogo ruso que deje de atacar a Ucrania para buscar un acuerdo bilateral y asegura que Moscú no tiene motivos para seguir bombardeando. "Me ha sorprendido y decepcionado. Estoy decepcionado de que bombardearan algunos lugares después de haber negociado".

Este sábado, el mandatario estadounidense amenazó con nuevas sanciones a Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra".

Más optimista se muestra el presidente de Estados Unidos con Volodímir Zelenski. "Veo más tranquilo a Zelenski, creo que entiende la situación y creo que quiere llegar a un acuerdo".

Mientras tanto el mandatario ucraniano asegura que su país sigue combatiendo. "Nuestro ejército continúa realizando misiones en las regiones de Kursk y Belgorod. Mantenemos nuestra presencia en Rusia". Justo cuando comienza una semana clave en la que el conflicto puede entrar en su recta final.

