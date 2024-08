La última ocurrencia de Donald Trump: sugiere que Kamala Harris "se volvió negra de repente" para ganar votos

Donald Trump sugería este miércoles que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, "de repente se volvió negra" como parte de una estrategia para conseguir el voto de la comunidad afroamericana del país. "Ella siempre tuvo ascendencia india y solo promovía esa ascendencia. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra", decía durante una convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago.

Trump ha dicho que respeta "a cualquiera de los dos", pero no a Harris, porque "fue india al principio y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra". "Creo que alguien debería investigar eso", añadía. También aprovechó su intervención para insultar a varios de los periodistas, de quienes dijo que habían sido "muy groseros".

Tras dichas declaraciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no tardaba en calificar sus declaraciones de "repulsivas" e "insultantes": "Como persona de color, como mujer negra que está en esta posición, de pie frente a ustedes en este podio, detrás de este atril, lo que él acaba de decir, lo que me acaban de leer, es repulsivo. Es insultante y, ya saben, nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica", dijo durante una rueda de prensa. "No es el derecho de ninguno. Son las decisiones propias de cada uno. Solamente ella puede hablar de su experiencia. Solamente ella puede hacerlo. Y creo que es insultante para cualquier, independientemente de si es un expresidente, es insultante. Tenemos que tener un poco de respeto en su nombre. Es la vicepresidenta de Estados Unidos", incidía.

Kamala Harris nació en Oackland (California) y en 2020 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos. También fue la primera afroamericana y la primera de ascendencia india en ese cargo. Su padre, Donald Harris, es de nacionalidad jamaicana, mientas que su madre, Shyamala Gopalan, es de nacionalidad india. Ahora es la favorita para sustituir al presidente, Joe Biden, como aspirante presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre.

Kamala Harris habla

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha tachado de "división y falta de respeto" los ataques de Trump a su identidad racial. Trump ha montado "el mismo viejo espectáculo" de "división y falta de respeto", dijo Harris en un evento de una hermandad históricamente negra que se desarrolló en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, según recogió el diario The New York Times.

"Déjenme decir: el pueblo estadounidense merece algo mejor", dijo la vicepresidenta estadounidense entre vítores y aplausos de los asistentes.

