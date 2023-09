Última Hora Guerra Ucrania: EEUU niega que la munición con uranio empobrecido que entregó a Ucrania provoque cáncer

Estados Unidos ha asegurado que no hay pruebas de que la munición con uranio empobrecido que decidió entregar a Ucrania provoque cáncer.

La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, señaló en una conferencia de prensa que tanto los estadounidenses Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mantienen esta teoría. "Los CDC han constatado aquí que no hay pruebas de que las municiones de uranio empobrecido provoquen cáncer. La OMS informa que no hay un incremento de leucemia u otros cánceres tras una exposición a uranio empobrecido. E incluso el OIEA ha destacado de forma inequívoca que no hay un vínculo", apuntó.

"Ucrania no está avanzando tanto como esperábamos"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señala que Ucrania está "ganando terreno gradualmente" a las tropas rusas, pese a no avanzar “tanto como esperábamos” a causa de la dificultad que encuentran en las líneas de defensa de los invasores, fuertemente minadas.

“Los ucranianos decidieron lanzar la ofensiva porque van a liberar la tierra y están haciendo progresos. Quizás no tanto como esperábamos, pero están ganando terreno gradualmente, unos 100 metros al día, lo que significa que cuando los ucranianos ganan terreno, los rusos lo pierden”, afirmó Stoltenberg en una audiencia con eurodiputados.