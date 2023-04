Última Hora de la guerra de Ucrania, en directo: Rusia declara la guerra a los rusos que se niegan a servir a la patria

Rusia admitió que aún no ha dado permiso al Consulado de EEUU en Moscú para que un representante visite en prisión a Evan Gershkovich, corresponsal del "The Wall Street Journal" detenido a finales de marzo por un supuesto espionaje, al afirmar que la solicitud está bajo consideración. "En esta situación nosotros actuamos en total conformidad con nuestras leyes, teniendo en cuenta, por supuesto, las disposiciones correspondientes de la Convención (de Viena) sobre Relaciones Consulares. Nos guiamos también por la experiencia práctica acumulada en el área, por eso no toleraremos ningún intento de presión", indicó el viceministro ruso de Exteriores Serguéi Riabkov.