Trump señala por primera vez a Putin tras la "terrible" masacre en Sumi: "Fue un error"

Por primera vez Donald Trump señala a Vladímir Putin como responsable de la guerra en Ucrania. Eso sí, en su particular lista de culpables incluye como viene siendo habitual a Volodímir Zelenski y Joe Biden. Para Trump la culpa es de todos. Lo ha dicho en el Despacho Oval, junto a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Empezó su mandato diciendo que iba a acabar con la guerra en pocas horas y siempre ha comprado el discurso de Putin, hasta ahora.

"Era la guerra de Biden y yo intenté pararla. Estoy haciendo un buen trabajo. Biden debío pararla. Zelenski debió pararla. Y Putin no debió haberla empezado". Se muestra así después del ataque a la ciudad de Sumi, uno de los más mortíferos desde que empezó la guerra. "Me han dicho que ha sido un error". Así califica Donald Trump el "terrible" bombardeo ruso que ha dejado al menos 35 muertos en la localidad ucraniana.

Creo que fue terrible. Y me dijeron que cometieron un error. Pero creo que es algo horrible", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Cometieron un error. Creo que así fue, podéis preguntarles a ellos", remarcaba el presidente de Estados Unidos. También se reafirma en sus acusaciones al presidente ucraniano: "Siempre está buscando comprar misiles. Cuando empiezas una guerra tienes que saber que puedes ganar la guerra. No empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces tu tamaño".

Ataque "horripilante"

El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha limitado a dar el pésame a Ucrania tras el "horripilante" ataque ruso, que calificó de "trágico recordatorio de por qué el presidente Trump y su Administración están dedicando tanto tiempo y esfuerzo a tratar de poner fin a esta guerra y lograr una paz duradera".

Asimismo, el enviado de EEUU para Ucrania, Keith Kellogg, eleva más el tono y afirma que el bombardeo "cruza cualquier línea de decencia".

