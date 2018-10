Trump no está satisfecho con la explicaciones de Arabia Saudí sobre la muerte de Khashoggi, pero no quiere perder las inversiones

ALEMANIA NO VA A VENDER MÁS ARMAS A ARABIA SAUDÍ

La Unión Europea estudia tomar medidas conjuntas sobre el caso Khashoggi. Angela Merkel ya ha anunciado que Alemania no va vender más armas a Arabia Saudí y, al presidente de EEUU, Donald Trump no le han gustado las explicaciones dadas por Arabia Saudí pero no quiere perder las inversiones de Riad.