Trump insiste en que no hubo ningún acuerdo con Turquía para la liberación del pastor Brunson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en que Washington no ha llegado a ningún acuerdo con Turquía para retirar las sanciones contra Ankara a cambio de la liberación del pastor norteamericano Andrew Brunson. "No teníamos ningún acuerdo con Turquía", ha dicho Trump en declaraciones a los medios de comunicación desde la Casa Blanca, según ha informado 'The New York Times'.

Sin embargo, ha reconocido que el humor entre ambos países ha mejorado. "Me siento mucho más diferente sobre Turquía hoy que hace dos días. Tengo un sentimiento muy bueno hacia Turquía y hace dos días no lo tenía", ha afirmado. Brunson fue liberado el pasado viernes después de que un tribunal turco le condenara a tres años y un mes de cárcel por sus supuestos vínculos terroristas pero sin dictar medidas cautelares, lo que le permitió coger un avión rumbo a Estados Unidos.

El predicador evangélico llevaba dos años detenido, los últimos meses bajo arresto domiciliario, acusado de ayudar a los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y al clérigo Fetulá Gulen, al que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan señala como 'cerebro' del fallido golpe de Estado de 2016.

Estados Unidos adoptó sanciones contra Turquía el pasado agosto, después de las autoridades judiciales denegaran un recurso para conseguir la libertad condicional. Las medidas punitivas provocaron el desplome de la lira y las consecuentes turbulencias económicas. Trump recibió a Brunson el sábado nasa más a aterrizar en Estados Unidos, una imagen con la que ambos países parecen dar por zanjada la crisis diplomática.