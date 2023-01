Se triplica el avistamiento de ovnis en Estados Unidos, ascienden a 500 hallazgos

Los Servicios de Inteligencia estadounidenses han alertado de que se triplica el número de avistamiento de ovnis sobre cielo americano. Se analizan por si suponen algún tipo de amenaza.

Más de 500 hallazgos

Los Servicios de Inteligencia han estudiado más de 500 informes. La mayoría son globos, drones o incluso bolsas de basura, pero el Pentágono admite que hay muchos sin definir.

En menos de dos años, la Dirección Nacional de Inteligencia del país ha recibido, al menos, 247 testimonios de militares estadounidenses. Estos describen hallazgos de encuentros y fenómenos aéreos no identificados. Incluso, afirman que han descubierto actualmente algo similar a lo que se vio en 2021, pero que no fue comunicado. Por ello, los avistamientos suben a 510 objetos voladores no identificados hasta agosto de 2022 según los investigadores.

Características peculiares

Gran parte de los objetos son fenómenos que tienen características 'particulares', según lo clasifica el Pentágono. 26 de los objetos son drones, 163 globos y 6 basura espacial. El informe público llega un mes después de que el Pentágono declarase que no hay señales de vida extraterrestre en los fenómenos aéreos no identificados. En julio de 2022, el Pentágono creo una oficina de supervisión y análisis de cualquier contacto con ovnis u objetos no identificados.

En un comunicado sobre el informe, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryeder, ha incidido que la "seguridad" de los trabajadores y la "protección de las operaciones de EEUU" son "primordiales" para el gobierno. "Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio designado, tierra, mar o espacios aéreos y examinamos cada uno", ha asegurado.

Estados Unidos y los OVNIS

Los avistamientos en Estados Unidos son "frecuentes y continuos", afirmó Scott Bray, subdirector de inteligencia de la armada en el Departamento de Defensa. Estados Unidos reconoció que su departamento de inteligencia almacena datos para identificarlos. Se detectaron entre 2004 y 2021 un total de 144 fenómenos no identificados, aunque la cifra ha ascendido hasta 400 y con el último informe hasta 500.