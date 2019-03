Trierweiler: "Cuando conocí la relación de François con Julie fue como caerme de un rascacielos"

Valérie Trierweiler asegura que enterarse de la relación de François Hollande con la actriz Julie Gayet fue como caer de un rascacielos, aunque hubiera escuchado rumores.

"Evidentemente oía rumores, pero se oían sobre todo el mundo. También sobre mí, continuamente. No les hacía caso. Cuando me enteré, fue como si me hubiera caído de un rascacielos", señaló Trierweiler, en declaraciones a 'Paris Match' publicadas hoy.

En una conversación mantenida después de que Hollande hiciera pública la ruptura de la pareja, la periodista contó que la noche antes de que una revista del corazón revelara el 9 de enero la relación con Gayet, el presidente fue a verla y pasaron toda la noche "discutiendo, sin comer ni dormir".

A la mañana siguiente, Trierweiler se desmayó y fue hospitalizada durante varios días, después pasó a recuperarse en un palacete de la República francesa, de donde salió el domingo para un viaje humanitario de dos días a India, una vez que la ruptura con Hollande se había oficializado.

La ex primera dama señaló que durante su experiencia en el Elíseo descubrió que en la política la traición da resultados, algo que no se corresponde con sus "valores", y que para sobrevivir en ese medio hay que ser duro.

Respecto a su situación actual, señaló: "puede parecer extraño, pero para mí no atravieso un periodo de crisis. No es la primera ruptura en mi viva. Ésta es violenta porque es mediática".

Una alusión a la biografía de esta mujer, que es madre de tres hijos y se ha divorciado dos veces. "No lamento nada -aseguró-. Lo que viví fue una secuencia de vida extraordinaria que me ha llevado a otra cosa. Voy a retomar mi vida de antes, pero estará enriquecida de una nueva experiencia. En unos días, he recibido cientos de cartas y de mensajes de apoyo de mujeres y de hombres".

Sobre su futuro, Trierweiler dijo que tiene intención de continuar en el periodismo, a menos que se decante por la acción humanitaria en la que se había comprometido como primera dama.

En otra entrevista a "Le Parisien Magazine", afirmó que está más decepcionada que enfadada tras la separación con el jefe del Estado y no excluyó la posibilidad de escribir un libro sobre su experiencia.