Tres nuevas encuestas dan una ligera ventaja al 'no' a la independencia de Escocia

Tres nuevas encuestas sobre intención de voto dan una ligera ventaja al 'no' a la independencia de Escocia para el referéndum de este jueves, mientras los políticos de ambos bandos hacen un último esfuerzo por convencer a los indecisos.

Un sondeo de la firma Opinium para el periódico británico 'The Daily Telegraph', otro de ICM para el diario escocés 'The Scotsman' y un tercero de 'Survation' para al tabloide 'Daily Mail' otorgan la victoria del 'no' a la escisión, pero por poco margen. Excluidos los indecisos, las tres consultas dan al 'no' un apoyo del 52% frente al 48% del 'sí'.

El debate sobre la independencia se ha intensificado en los últimos días, pero especialmente después de que un sondeo publicado el pasado día 7 diera por primera vez el triunfo al 'sí'.

Cuando faltan pocas horas para el comienzo de esta votación histórica, el ministro principal escocés, el nacionalista Alex Salmond, ha pedido a los votantes que dejen atrás los argumentos políticos y acudan mañana a las urnas para apoyar la independencia.

En una carta dirigida a los votantes y divulgada por los medios británicos, Salmond afirma que las discusiones están llegando casi a su fin y es hora de tomar una decisión. "Quedamos ahora nosotros, la gente que vive y trabaja aquí. Los únicos que van a votar. La gente que importa, la gente que por unas valiosas horas durante el día de la votación tendrá la soberanía, el poder, la autoridad en sus manos", subraya Salmond.

El ministro principal califica de "gran momento" la votación del jueves porque el futuro de Escocia "está en nuestras manos". Los políticos laboristas Gordon Brown (exprimer ministro) y Alistair Darling (antiguo titular de Economía) harán un último esfuerzo en Glasgow para pedir a los escoceses que apoyen el 'no'.

Los mayores de 16 años están llamados a las urnas para contestar con un 'sí' o un 'no' a la pregunta de si quieren que Escocia sea independiente del Reino Unido.