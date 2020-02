A pesar de que nadie dé a ninguno de los candidatos demócratas como claro vencedor del debate que se celebró anoche, lo que sí está claro que Michael Bloomberg, el multimillonario y exalcalde de Nueva York, fue la diana de todos los ataques durante el primer debate televisado para las primarias del partido demócrata norteamericano.

El propio Bernie Sanders fue uno de los más duros con Bloomberg: "Para ganar a Donald Trump necesitamos la mayor participación de la historia. Pero no lo vamos a conseguir con alguien que atacó con especial dureza a minorías como negros y latinos". Al igual que Sanders, la senadora Warren también atacó al multimillonario comenzando su intervención en el debate mencionándolo directamente: "Quiero decir contra quién nos presentamos. Un millonario que llama a las mujeres "viejas gordas con cara de caballo" y no estoy hablando de Donald Trump, hablo del alcalde Warren". Además de concluir diciendo que no van a sustituir "a un millonario por otro", refiriéndose a la similitud entre Bloomberg y Trump.

Por último, Pete Buttigieg, una de las sorpresas de esta campaña con motivo del nuevo sistema de recuento de votos que tanto revuelo ha causado, aprovechó para no solo criticar al exalcalde de Nueva York si no también a Bernie Sanders: "Pongamos en la Casa Blanca a alguien que sea realmente demócrata". Bloomberg fue incapaz de defenderse de las acusaciones y se le vio nervioso en algunos momentos.

Estos fueron los grandes titulares del primer debate televisivo de las primarias del partido demócrata celebrado en Las Vegas. En el marco de una campaña que tiene como próxima fecha importante esta sábado en Nevada, por el momento, no hay ningún claro favorito para alzarse como candidato contra Donald Trump. De no revertirse esta situación, los candidatos se verían obligados a negociar entre ellos en la conferencia del partido en julio.

Bloomberg no se presentará a estas primarias de Nevada sino que se reservará para los grandes estados que reparten la mayoría de los delegados como son California, Texas, Nueva York, Pensilvania e Illinois. Las primarias celebradas en Texas y California del próximo 3 de marzo son fundamentales, ya que son las que más delegados aportan, y son conocidas como 'supermartes'.