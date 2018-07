Theresa May advierte de que el 'brexit' podría no producirse por los intentos de boicot de algunos parlamentarios

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido este domingo que puede que el 'brexit' no llegue a producirse debido a los intentos por parte de varios parlamentarios británicos y miembros de su Ejecutivo de menoscabar la salida de Reino Unido de la Unión Europea en los últimos días.

"Mi mensaje al país este fin de semana es simple: tenemos que mantener nuestros ojos en la meta", ha escrito May en una columna publicada este domingo en el diario 'Mail on Sunday'. "Si no lo hacemos, nos arriesgamos a terminar sin 'brexit'", ha añadido.

A principios de esta semana, el ministro para el 'brexit', David Davis, junto al ministro de Asunto Exteriores, Boris Johnson, presentaron sus renuncia en señal de protesta por los planes de May para mantener acuerdos de comercio con la Unión Europea, parte de un proceso de divorcio con el bloque 'blando' que culminará el próximo mes de marzo.

Su plan también ha sido criticado en una entrevista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, sin embargo, dio marcha atrás durante una reunión con May el viernes.

La primera ministra también ha apuntado en el artículo de 'Mail on Sunday' que Reino Unido tomará una postura dura en su próxima ronda de negociaciones con la Unión Europea. "Algunas personas se preguntan si nuestro plan para el 'brexit' es solo un punto de partida desde el cual regresaremos", ha emplazado la mandataria. "Déjenme ser clara. Nuestro acuerdo 'brexit' no es una larga lista de deseos de la que los negociadores eligen. Es un plan completo con un conjunto de resultados que no son negociables", ha concluido.