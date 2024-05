"Terrorista", "asesino", "enviado del maligno", la larga lista de insultos de Milei a otros líderes mundiales

Javier Milei, presidente de Argentina, ya ha regresado a su país tras el evento en el Palacio de Vistalegre (Madrid) con VOX y otros líderes europeos.

Milei: "Volvió el león, surfean do sobre una ola de lágrimas socialistas"

El máximo mandatario argentino ha informado de su vuelta al país a través de su perfil oficial en redes sociales, y en su mensaje ha aprovechado para lanzar un mensaje al 'socialismo': "Hola a todos, volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas... Viva la libertad carajo", escribió en mayúsculas en 'X'.

Desde el Gobierno argentino aseguran que no habrá disculpas

A las últimas palabras de Milei han reaccionado diferentes medios argentinos, aunque por parte del Gobierno argentino aseguran que no pedirá disculpas por sus palabras y es que así lo han reafirmado en varias entrevistas. Por otra parte, las diferentes portadas de los periódicos han hablado de este conflicto bilateral y han recordado situaciones similares, como la del líder colombiano Gustavo Petro.

Los empresarios argentinos temen que esta situación pueda escalar en los próximos meses y complique así los acuerdos comerciales entre ambos países.

Algunos de los insultos a otros líderes

En los seis meses que lleva liderando el país argentino se puede decir que ha aplicado la "motosierra, motosierra", como tanto le gusta decir a Milei, a las relaciones diplomáticas. Por ejemplo, del presidente de Colombia dijo lo siguiente: "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista". En esa misma entrevista le lanzó un 'piropo' al mexicano Andrés Manuel López Obrador: "Que un ignorante como él hable mal de mí me enaltece".

No se queda ahí porque meses antes había llamado "corrupto" al brasileño Lula da Silva y "empobrecedor" al chileno Gabriel Boric. Con este currículum los medios argentinos no se sorprenden demasiado con este nuevo conflicto provocado por la incontinencia verbal de su presidente. Digno imitador de uno de sus ídolos, Donald Trump, no se espera que se disculpa: "No siente que tenga que pedir ninguna disculpa, pueden esperar tranquilos que no va a pasar", asegura Guillermo Francos, Ministro del Interior de Argentina.

¿Al Papa? De llamarle "representante del maligno" a hacerle un regalo

Salvo milagro, en el año 2020 también criticó duramente al Papa Francisco: "Es el representante del maligno en la tierra", años después, en la campaña electoral que después le llevaría a la presidencia del país, reculó: "Estoy arrepentido", dijo. Una vez nombrado presidente visitó y agasajó al Santo Padre: "La verdad es que me gustó, eh", explicaba el Papa sobre su regalo.

Milei llamó "corrupta" a Begoña Gómez

Por otra parte, Javier Milei llamó "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el mencionado acto organizado por Vox en Madrid en el que también cargó contra la ideología socialista que conduce "a la esclavitud o la muerte", dijo.

Las declaraciones de Milei provocaron movimientos inmediatos. Y es que, el Gobierno convocó a consultas 'sine die' a su embajador en Buenos Aires, tal y como anunció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una comparecencia urgente en La Moncloa. Se trata de una declaración que se llevó a cabo tras consultar a los grupos parlamentarios, quienes en su mayoría le mostraron su apoyo, no lo hizo así VOX, el PP se quedó en tierra de nadie.

"Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico", dijo Feijóo, presidente del PP, esta mañana.

