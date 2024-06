Ternura en estado puro: la orangután Amber le pide a una madre ver a su bebé y la reacción es conmovedora

Amor, ira, envidia, compasión... El ser humano no solo es ese animal racional del que tanto se habla, sino también un animal sentimental. Somos capaces de sentir infinidad de emociones, de reaccionar con sentimientos internos ante los estímulos que le llegan del exterior: nos rebelamos ante las injusticias, sufrimos por el dolor ajeno, reímos de felicidad y nos alegramos cuando alguien nos cuenta una buena noticia. Pero... ¿realmente somos los únicos que sentimos? ¿Acaso no le brillan los ojos a nuestro perro cuando nos ve volver a casa? ¿No ronronea el gato cuando le acariciamos? Las 'bestias' también son capaces de sentir, y si no que se lo digan a una orangutana que ha conmovido con su ternura al pedirle a una madre que le dejase ver a su bebé.

Si hace unas semanas era la historia de Rakus la que nos sorprendía a todos, un orangután que se curó una herida en la cara tras fabricar un ungüento con una planta medicinal, ahora es Amber la que ha llamado a nuestros corazones: esta orangutana ha demostrado que los animales también son capaces de tener sentimientos muy humanos.

La historia ha tenido lugar en el zoológico de Louisville, en el estado de Kentucky (EEUU). Allí, Amber se encontró con un pequeño recién nacido que había ido con sus padres al recinto para ver a los animales. Un encuentro en el que la orangutana ha demostrado una empatía que muchos no hubieran esperado encontrar en un simio (quizás, tampoco en muchos seres humanos).

Amber, una orangutana de 35 años que cuenta con una gran popularidad en el recinto, no pudo resistirse a la tierna mirada de Jordan, este bebé de tan solo tres meses. ¿Y qué hizo entonces? Mientras la abuela del pequeño le sostenía en brazos frente al cristal del recinto en el que vive Amber, la primate se acercó con evidentes ganas de ver al bebé.

Como quien llama a la puerta, la simio golpeó suavemente el cristal para llamar la atención de la familia. Tras esto, Amber se inclinó para ver de cerca y sin perder detalle la cara del niño. Según ha contado Kayla Jaylen Natsiss, la madre de Jordan, la orangutana incluso besó el cristal en dos ocasiones.

Los comentarios sobre el vídeo no han tardado en aparecer y los usuarios de la red social han destacado la humana ternura de esta orangutana. "Su carita de ternura", "el hecho de que puedas ver en sus ojos la emoción que tiene es increíble" o que es "muy inteligente" son solo algunos de los mensajes.

Pero no estamos ante un hecho insólito y casual: tal y como explican desde la página web del zoológico, no es nada extraño ver a Amber interactuar con los visitantes: suele 'tocar' el cristal para 'hablar' con las personas sobre ciertas prendas que llevan o simplemente para ver qué esconden en sus mochilas.

