Tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia

El puente Simón Bolívar sobre el rio Táchira permanece cerrado desde el miércoles 20 de agosto. Esto ha causado una fuerte tensión entre Venezuela y Colombia y una situación de emergencia del lado colombiano de la frontera, que ha recibido al menos 860 personas desde el pasado viernes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy de que el cierre de parte de la frontera con Colombia es solo la "punta del iceberg" en cuanto a la respuesta que su Gobierno dará a la "violencia paramilitar", una declaración que hace a solo horas del encuentro de bilateral de cancilleres.

Por su parte, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha exigido al Gobierno de Venezuela que respete a los colombianos que habitan en sus zonas de frontera y consideró "inaceptables" e "intolerables" los maltratos de que son objeto sus compatriotas en el estado de Táchira.

"Al Gobierno de Venezuela le exigimos respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos, desde los más cercanos a nuestro Gobierno hasta los que nos critican ferozmente".

Juan Manuel Santos se refiere a las deportaciones masivas, separación de familias y destrucción de viviendas de colombianos en San Antonio y otras localidades del estado Táchira y aseguró que todo ser humano, aunque estuviera en otro país sin todos sus documentos en regla, "merece ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso”.

Unas declaraciones a las que Nicolás Maduro ha respondido diciendo que no entiende como el presidente Santos tiene “el tupé” de pedir respeto para los colombianos que viven en Venezuela, y señaló que los que no respetan a estos ciudadanos son "los que los expulsan de su país, los que no les dan vivienda, los que no les dan trabajo, los que no les dan educación".