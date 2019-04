Tajani: "Hay que ser claro con los catalanes: nadie va a reconocer la independencia"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha sido muy claro al recalcar que la Unión Europea "no reconocerá la independencia de Cataluña".

En una entrevista en Antena · Noticias, Tajani ha recordado que, si hay DUI, "la región sale de la UE". También insistió en que "no será miembro si no se empieza de nuevo la candidatura, y si no hay unanimidad, este país no puede ser miembro de la UE". Tajani dio por hecho que, en esa situación, no cree que España reconociera a Cataluña.

"Respetar las leyes es lo más importante, es el fundamento de la UE. Hay que dejar claro a los catalanes que una cosa es la autonomía y otra la independencia. Es una violación del derecho constitucional y comunitario", afirmó.