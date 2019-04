Sobrevivió ocultándose durante cuatro horas en un congelador: "Pensé que era mi tumba"

"Es la primera vez que vengo desde que se produjo el asalto. La primera y la última". "He sentido mucha angustia, me estresa. Porque cuando he bajado me he vuelto a ver como hace un año. Pero al mismo tiempo me siento vivo".

Son las duras declaraciones de Yohan, un joven que sobrevivió al asalto del supermercado en el ataque terrorista, que tras varios episodios de terror, acabó con un total de 20 muertos en París.

Un año después, vuelve al lugar del crimen. Sabe que es un afortunado, y que tiene mucha suerte. "Pasé cuatro horas en un frigorífico, pensé que era mi tumba". Sobrevivió ocultándose en un frigorífico, con un bebé y otros 7 adultos. Y desde ahí, pudo estar en contacto con el exterior.

Cuenta que ha sido un año muy complicado para él y su familia: "Vivimos con mucho miedo y angustia. Mandamos a los niños al colegio una semana si y otra no por miedo a que pase algo. No salimos, no hacemos ni la compra, nos traen las cosas a casa...hasta la comida. Tenemos una vida de camello".

Con el transcurso del tiempo, había normalizado la situación porque confiesa estar bajo tratamiento médico. Pero "tras los atentados del 13 de noviembre, todo lo que viví, volvió a mi cabeza. Estaba mejor porque estoy en tratamiento médico. Pero desde ese día todo ha vuelto".

"Todos los secuestrados estamos en contacto diario. Hablamos de como estamos, de como nos encontramos, de nuestra familia...Y nos repetimos todos los días que hemos tenido mucha suerte. Y es verdad, hemos tenido suerte".

Confiesa que el miedo es permanente y que se ha apoderado de su día a día. "París se ha vuelto muy peligroso. No se puede ir a un teatro, ni a una terraza a tomar algo. Veo el futuro muy complicado".