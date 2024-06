Una serpiente venenosa se esconde entre los peluches de la cama de una niña: así lograron sacarla

El miedo todavía sigue en el cuerpo de esta familia de Jimboomba (Queensland, Australia). El pasado 15 de junio un intruso insospechado se coló en su casa dándoles un susto de muerte. Pero... ¿quién era este allanador de moradas? Nada más y nada menos que una serpiente negra de vientre rojo, una especie venenosa que se había escondido entre los peluches de la cama de la hija pequeña.

Australia es una región que cuenta con una de las floras y faunas más exóticas del planeta, pero eso no quita el sobresalto que se ha llevado esta familia al percatarse de la presencia de esta serpiente venenosa. Ni siquiera el hecho de que esta sea una de las especies menos peligrosas de entre las que hay en el país oceánico.

La compañía Snake Catchers Brisbane & Gold Coast fue la encargada de retirar de la vivienda a la serpiente. Bryce Lockett, cazador profesional de estos reptiles y miembro de la empresa, acudió a la llamada de emergencia. Allí, con sus propias manos, además de con la ayuda de herramientas especializadas (una varilla especial con la punta curvada), retiró la serpiente de la cama de la niña.

"Serpiente negra de vientre rojo en una cama. Esta serpiente negra de vientre rojo altamente venenosa fue reubicada desde la cama de un niño esta mañana en Jimboomba después de intentar mezclarse con algunos juguetes de peluche. Bryce", ha escrito la compañía en la publicación de Facebook en la que ha compartido el vídeo del momento de la retirada del animal.

Así sacaron a la serpiente

Tal y como puede verse en las imágenes, Bryce fue poco acercando a la serpiente hasta el borde de la cama con la ayuda del 'gancho'. Desde allí, y con sus propias manos, la llevó hasta el suelo con sumo cuidado de que el reptil no realizara ningún movimiento brusco que pudiera sobresaltarlo y llevarle a morder.

Tras esto, el cazador guio al animal hacia una especie de trampa hecha de tela e hizo que se introdujera en ella por su propia cuenta. El trabajo ya estaba casi acabado: Bryce cogió entonces la parte superior de la bolsa y la levantó en el aire a fin de que la serpiente cayera hasta el fondo.

"Nunca volveré a dormir"

Los comentarios de los usuarios a la publicación no han tardado en llegar, algunos de ellos elogiando el trabajo de Bryce y otros mostrando su espanto que les causaría vivir una situación similar: "Tenía frío y se acurrucó en la cama", "Yo tendría que mudarme de casa", "Qué suerte que se haya encontrado", "No me voy a mudar a Jimboomba", "Nunca volveré a dormir" o "Buen trabajo detectando eso" son algunos de estos mensajes.

