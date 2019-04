¿Se ha avistado un OVNI desde la Estación Espacial Internacional?

LA NASA NO HA QUERIDO PRONUNCIARSE

Una luz ha aparecido durante una grabación habitual de los astronautas. Para muchos aficionados al espacio, no hay duda: se trata de un objeto no identificado, más brillante en el lado izquierdo, donde le da el Sol. La NASA no ha querido pronunciarse, pero algunas voces apuntan a que habría interrumpido la emisión en cuanto apareció el extraño objeto.