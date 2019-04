Multan a una empresa por dañar muros incas en la construcción de un hotel en Cusco

CIUDAD DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El hotel Four Points by Sheraton es un edificio de siete alturas en una zona de la ciudad donde el resto de edificios tradicionales no pasa de dos pisos, que ya había recibido una multa del ministerio por 1,4 millones de dólares por dañar el patrimonio. Sin embargo, la sanción fue anulada en enero pasado por presuntas irregularidades en su tramitación y se abrió un nuevo proceso sancionador.