Robert de Niro se suma a la campaña de Hollywood 'Stay at home' para frenar el coronavirus

"Hello, this is Robert De Niro. We all need to stay home", comienza afirmando en su mensaje el áctor Robert de Niro. Multitud de caras conocidas se suman a lo que es ya prácticamente un lema mundial, ese "Quédate en casa" que suena en varios idiomas. Quienes se han sumado a esta iniciativa, han sido actores de la industria hollywoodiense que quieren concienciar a sus seguidores en redes sociales de que cumplan las medidas de confinamiento.

Esta campaña coincide con la entrada en vigor del plan "Nueva York en Pausa" que obliga al 75% de los trabajadores a realizar sus funciones desde casa, y cierre de colegios, comercios, cines y restaurantes.

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, está considerando rebajar las medidas de su Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 por el impacto negativo que están teniendo en la economía. Cuando termine el periodo de 15 días que su Gobierno impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección. El presidente, sin embargo, puso énfasis en que las medidas de excepción "terminarán pronto" y que "el remedio (al COVID-19) no puede ser peor que la enfermedad", al tiempo que reconoció que los números van a ser "malos" en los próximos días.