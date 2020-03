Roban una pintura de Van Gogh de un museo de Ámsterdam

Cada vez resulta más evidente las dificultades para comparar el avance del coronavirus en cada país. Si ya hay quien duda sobre la forma de contabilizar las víctimas en China o en Rusia, ahora la polémica llega a Europa donde cada país usa su propio criterio como Francia que no incluye a los fallecidos en casa o en residencias o el caso de Holanda que no computa a los ancianos que fallecen porque no se les hospitaliza.