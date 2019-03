La revista satírica turca 'LeMan' denuncia amenazas

Once trabajadores fallecieron en la revista satírica Charlie Hebdo: humoristas y dibujantes, entre otras personas que estaban dentro de la redacción, a los que hay que sumar además el policía abatido en la calle. Ahora, en Turquía, los responsables del semanario satírico 'LeMan' denuncian haber recibido también amenazas. Desde el atentado de París, su página web no funciona.



Se trata de una de las pocas publicaciones que utiliza el humor como forma de expresión en este país mayoritariamente musulmán; 'LeMan' tenía una excelente relación con Charlie Hebdo. El editor de la publicación, Zafer Aknar, lamenta la pérdida en Francia de los que consideraba "más que compañeros de profesión". Asegura que, a pesar del temor, ellos no van a dejar de escribir y dibujar lo que piensan.