La retirada de Boris Johnson de la carrera por gobernar el Reino Unido, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

Boris Johnson se ha visto obligado a abandonar la competición por el liderazgo del Partido Conservador, así como a renunciar a su aspiración de volver a ser primer ministro.

Esta semana, el ilustrador de Antena 3 Noticias Alfredo Boto-Hervás ha dedicado su viñeta semanal a hacer un guiño al comunicado emitido por la noche del ex primer ministro, en donde asegura haber logrado 102 avales pero reconoce que no tiene apoyo en el grupo parlamentario. "Y yo que regresaba a reflotar esto, pues nada, ellos (Reino Unido) se lo pierden", se puede leer en la viñeta de Alfredo Boto-Hervás.

"Hay grandes posibilidades", dice Johnson, "de que pudiera tener éxito en la elección con los miembros del partido Conservador y de que, de hecho, pudiera volver a Downing Street el viernes. Pero en el curso de los últimos días he llegado tristemente a la conclusión de que eso no sería lo adecuado. No se puede gobernar eficientemente a menos que haya unidad del grupo parlamentario". Johnson había regresado precipitadamente de la República Dominicana donde se hallaba de vacaciones tras la renuncia el pasado jueves de Truss.

Sunak tomará el relevo tras la salida de Johnson

La salida de Johnson de la competición despeja el camino del exministro de Finanzas Rishi Sunak para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña este mismo lunes. Sus aliados dejan claro que "no dan nada por hecho" y continuará "hablando con los colegas mañana por la mañana antes de que se presenten los papeles de la nominación, y discutirá como es la mejor manera de unir al Partido y conducir el país".

Además, uno de los más leales seguidores de Johnson, el ministro Jacob Rees-Mogg, había lanzado una campaña en redes sociales para conseguir que volviera a Downing Street, sede de la residencia y oficina del primer ministro británico, y decenas de diputados conservadores expresaron luego su apoyo públicamente.

El plazo de nominaciones se cierra a las 14

Las nominaciones cierran a las 14:00 hora local de este lunes. Truss dimitió después de haber sido forzada a abandonar la mayor parte de su programa político por asustar a los mercados financieros.