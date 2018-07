Un restaurante chino invita a comida y bebida a sus clientes más delgados

Un restaurante en el este de China ofrece descuentos a los clientes que puedan pasar por una puerta hecha de barrotes de metal, con huecos muy estrechos. El dueño del restaurante, Zhao Lang, asegura que con esta iniciativa pretende concienciar a la población de lo importante que es vigilar la dieta.

El restaurante en la ciudad de Jinan ofrece a los clientes comida y cerveza gratis, si pueden pasar al restaurante a través de un espacio de solo 15 cm de ancho. Un letrero que marca el ancho de los barrotes determina los diferentes tipos de descuentos.

Según publica Daily Mail, Zhao pretende que esta iniciativa sea un reto entretenido y una advertencia para aquellos que tienen sobrepeso. "Muchas personas me han dicho que no han podido perder peso, simplemente porque no pueden dejar de beber cerveza. Quizás esto podría servirles como recordatorio para vigilar su dieta", cuenta.

Aquellas personas que puedan pasar por el espacio más pequeño, podrán disfrutar de comida y bebida gratis para toda la mesa. El siguiente nivel de dificultad es de 18 cm, quien pase ganará cinco cervezas. Los clientes que puedan pasar por la tercera brecha, a 25 cm tendrán una cerveza gratis.

El siguiente espacio entre barras es de 30 cm, no ofrece descuentos, sino un mensaje para aquellos que quepan: "Su talla es simplemente normal, no debe pedir más". El último par de barras, que son "excepcionalmente amplias", según el propietario Zhao Lang, plantea al cliente esta pregunta: "¿Estás seguro de que deberías estar bebiendo cerveza?"