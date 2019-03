Restablecido el tráfico en el Eurotúnel tras haber estado interrumpido por la entrada masiva de inmigrantes

El tráfico en el túnel que une Francia con el Reino Unido bajo el Canal de la Mancha fue restablecido a partir de las 06.00 horas GMT tras haber permanecido interrumpido esta madrugada a causa de la entrada de un centenar de inmigrantes, indicó un portavoz de la empresa concesionaria Eurotunnel.

"Hay retrasos y problemas en los horarios que durarán toda la mañana"

"Todavía se mantienen retrasos y algunos problemas en los horarios que durarán toda la mañana", señaló el portavoz. Los inmigrantes penetraron en las instalaciones del Eurotunel sobre la medianoche al saltar una de las vallas de seguridad y superar la interposición de los agentes de seguridad privada que vigilan el lugar.

Según el portavoz, iban acompañados por activistas de la asociación anarquista "No Border", que buscan un golpe de efecto mediático para denunciar la situación de los inmigrantes en Calais, entrada francesa del túnel bajo el Canal de la Mancha. "Hasta que no se ha comprobado que las condiciones de seguridad no eran óptimas no se ha restablecido el servicio", señaló el portavoz.

Fuentes de la Prefectura indicaron que se han registrado algunos heridos leves, que han sido trasladados a hospitales. Las instalaciones del Eurotunel incrementaron sus medidas de seguridad en agosto pasado, cuando durante varios días fueron asaltadas por grupos masivos de inmigrantes que trataban de llegar al Reino Unido, lo que provocó incidentes y 13 fallecidos.