La respuesta 'viral' de una madre a la que instaron a vestir bañador en vez de bikini en la piscina tras su embarazo

Después de nueve bonitos pero a la vez duros meses, el embarazo puede dejar secuelas en el físico de una mujer. Esto le ocurrió a Lexi Sinclair, una estadounidense que vive en Kansas. Lexi, sin ninguna preocupación, salió a la piscina con su hijo donde, sin embargo, tuvo que escuchar comentarios desagradables, a los que decidió darles una lección a través de Facebook.

Como ella misma relata, mientras se encontraba en la piscina con su hijo Christian, una mujer de unos 50 años se le acercó para preguntarle un montón de cosas acerca del pequeño, de su peso. Después, llegó el comentario que hizo reaccionar a Lexi. La mujer le dijo que los hombres estarían más cómodos si ella usara bañador.

Lexi Sinclair le respondió con una sonrisa y diciéndole: "Estoy orgullosa de mi cuerpo. En solo un año he ganado 22 kilos y medio y perdido 17. He engendrado a un ser humano y dado a luz a un precioso milagro". Asimismo, le aseguró que sus estrías no eran sexys, pero que ella había hecho algo increíble. "Tengo a mi lado a un hombre que me ama y me encuentra incluso más atractiva y preciosa ahora", añadió.

La mujer se marchó por donde vino ante la indiferencia de Lexi, que se ha convertido en un ejemplo para otras mujeres a través de su publicación en Facebook, ya compartida miles de veces.