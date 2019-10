Un joven alce se quedó atrapado el pasado martes en la piscina de una casa familiar en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Al alertarse de la situación, la familia llamó al 'Departamento de Pesca y Caza' para que lo rescatasen. Los oficiales trabajaron hasta altas horas de la madrugada para sacar al pequeño alce para que no pasara la noche en la piscina. Sin embargo, no pudieron rescatarlo hasta el miércoles por la mañana cuando colocaron unos escalones de madera en la piscina.

El 'Departamento de Pesca y Caza' ha publicado el vídeo del rescate en sus redes sociales. Los agentes alentan al alce a caminar hacia el borde de la piscina con ayuda de una cuerda. Finalmente, el animal consigue salir de la piscina gracias a los escalones y se aleja corriendo por el bosque.

Este incidente coincide con la temporada de la cría de alces en el estado de New Hampshire, donde los jóvenes animales recorren largas distancias buscando una hembra.