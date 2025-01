El 'Reloj del Fin del Mundo' se va a mover y marcará una nueva hora el 28 de enero: esto es lo que ocurrirá

El conocido como 'Reloj del Fin del Mundo' cambiará su hora el próximo martes. El Boletín de Científicos Atómicos -un grupo de científicos entre los que se encuentran varios premios Nobel- revelará la hora del también conocido como 'Reloj del Apocalipsis'. Este indica lo cerca que está la humanidad de llegar a un apocalipsis, al fin del mundo.

El Comité de Ciencia y Seguridad del Boletín (SASB) considerará amenazas globales, incluida la proliferación de armas nucleares, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás, el conflicto entre Israel y Hezbolá, las amenazas biológicas y la continua crisis climática. También considerará la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cada vez más cerca del fin del mundo

Ahora, las manecillas del reloj del fin del mundo están a 90 segundos de marcar la medianoche, la hora final. Es es lo más cerca que ha estado el reloj de esa hora, en los últimos tres años había permanecido a 100 segundos de la medianoche. Raffaele Marchetti, director del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad LUISS de Roma, avisó en 'Just the News' que "es más probable que un país use armas nucleares cuando cree que enfrenta una amenaza existencia".

¿Qué significan esos 90 segundos? No es un simple número ni 90 segundos como tal. Es un recordatorio de que el mundo se encuentra a un paso de cruzar un punto sin retorno. Hablamos de una catástrofe global, ya sea por guerra nuclear, colapso ambiental o alguna combinación de ambos. Una catástrofe que parece más plausible que nunca.

La junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos es el grupo creado por Albert Einstein y otros académicos para alertar al mundo sobre el peligro de las armas nucleares, aunque también forman parte una junta de patrocinadores, compuesta por once personas premios Nobel. Desde el año 2007, el reloj incluye en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y la crisis climática.

