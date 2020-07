Reino Unido estudia volver a considerar a España un país no seguro por los continuos rebrotes de coronavirus

Hace poco que Reino Unido decidió eliminar la cuarentena a los españoles, pero ahora estaría estudiando volver a considerar a España un país no seguro. Lo publican hoy periódicos como 'The Sun' o 'Daily Mail' con titulares como éstos: "España, a un paso de ser declarada no segura por la segunda ola de coronavirus".

Los diarios británicos citan para hacer este tipo de afirmaciones los más de 4.500 contagios del pasado fin de semana. Y esto, dicen, implicaría que los británicos que estén en España tendrían que ponerse en cuarentena cuando regresen a su país.

Fuentes de la embajada británica han asegurado a Antena 3 Noticias que esta semana harán una revisión rutinaria de la situación sanitaria en España y otros países.

Datos del coronavirus en Reino Unido

En las últimas horas se han detectado en Reino Unido 450 nuevos casos de coronavirus y 110 fallecidos, con lo que desde el inicio de la pandemia hay ya 295.817 contagios y 45.422 fallecidos

Un experto ha adelantado que la pandemia "no estará controlada en Navidad". Inglaterra sigue siendo la región más afectada, con 254.519 casos y 40.828 fallecidos.