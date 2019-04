"Ustedes deberían irse de donde mierda hayan venido": el insulto que recibe una mujer de habla hispana en una cola de un supermercado

La cliente que estaba detrás de ella comenzó a insultarla. "Yo creo que aquí muchos sienten como yo. Ustedes deberían irse de donde mierda hayan venido, donde deberían estar. No venir aquí y actuar como si no fueran como los demás. Para mí ustedes no son nadie. Todos estamos pagando esos productos que compran y la comida que comen".

La cajera intervino y le dijo que midiera sus palabras. La mujer siguió: "vienen aquí para vivir y luego actúan como los demás. Ponte en la parte de atrás de la cola como todo el mundo lo hace. Y hablen inglés"