Raúl Castro, en la Cumbre de las Américas: "Obama es un hombre honesto"

El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha eximido al mandatario de EEUU, Barack Obama, de la responsabilidad de la política desarrollada por los "10 presidentes" predecesores contra la isla caribeña. El presidente cubano calificó a Obama de "honesto" y le pidió disculpas expresamente por su emotividad en "defensa de la revolución".

Castro valoró positivamente en Panamá los pasos de su homólogo estadounidense para sacar a la isla del listado de países patrocinadores del terrorismo. "Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar", dijo en su discurso en la VII Cumbre de las Américas, a la que su país asiste por primera vez. El mandatario cubano reiteró a Obama la disposición de Cuba al "diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada" con Estados Unidos "dentro de nuestras profundas diferencias".

Castro ha comparado este acercamiento bilateral con el intento que protagonizó el presidente John F. Kennedy a principios de la década de 1960. La intención de Kennedy, según Castro, era "hacer lo que estamos haciendo ahora el presidente Obama y yo", ha destacado el mandatario cubano. Sin embargo, la iniciativa se vio frustrada por el asesinato de Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. "Cuando se recibió un mensaje de él (Kennedy), llegó casi simultaneamente a la noticia de su asesinato", ha destacado.

No obstante, el presidente de Cuba ha expresado su "apoyo de manera resuelta y real a la hermana república de Venezuela y al gobierno legítimo de Nicolás Maduro". "Venezuela no es ni puede ser una amenaza para la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos, y es positivo que el presidente norteamericano, Barack Obama, lo haya reconocido", añadió.

Obama: "La Guerra Fría ya terminó"



En su rueda de prensa, Barack Obama sostuvo que su país "no será prisionero del pasado" con Cuba ni con la región, al mostrarse convencido de que si continúa el diálogo bilateral entre su Gobierno y el de Raúl Castro habrá progresos pese a las "diferencias". "Estados Unidos mira hacia el futuro", subrayó Obama en su intervención en la primera sesión plenaria de la VII Cumbre de las Américas.

Obama calificó la Cumbre, en la que están presentes los 35 países americanos y por primera vez Cuba, de "momento histórico" y dijo que el acercamiento entre EEUU y Cuba marca un "punto de inflexión" para toda la región. "La Guerra Fría ya terminó", dijo tajante Obama. "No estoy interesado en disputas que francamente empezaron antes de que yo naciera", apuntó al indicar que lo busca es "resolver problemas" trabajando y cooperando con toda la región. El "giro" de la política estadounidense hacia Cuba "profundiza" su compromiso con toda la región, según Obama, quien declaró que desde que llegó a la Casa Blanca en 2009 su propuesta ha sido la de mantener una relación de "socios" y de igualdad con el continente.

En su intervención, Obama respondió directamente a las acusaciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que minutos antes que él denunció en la plenaria que Estados Unidos "continúa con ilegales intervenciones" en América Latina, y que ha llegado la "hora para la segunda y definitiva independencia" de la región. Según Correa, el intervencionismo de Washington se revela con acciones como la orden ejecutiva con la que Obama declaró la situación en Venezuela una "amenaza", o con el pedido de funcionarios estadounidenses ante el Congreso de ese país de recursos para "defender la libertad de expresión" en Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

En respuesta, Obama admitió que en el pasado la política de derechos humanos de EEUU no siempre fue acertada, pero que, hoy por hoy, su país no tiene interés en "inmiscuirse" cuando denuncia determinadas situaciones que no considera justas, sino que lo hace porque considera que es "lo correcto". "No estamos atrapados en la ideología, al menos no yo", remarcó Obama.