Rajoy advierte a Sánchez que un pacto "contra natura sería un gran fraude"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado de "gran error" la decisión del PSOE de facilitar que Convergencia y ERC tengan grupo propio en el Senado cuando "están echando un pulso al Estado" y ha advertido a Pedro Sánchez de sus intentos de un pacto "contra natura" que sería "un gran fraude".

Rajoy ha criticado de esta forma la decisión del PSOE de prestar senadores a DiL (la candidatura de Convergencia) y ERC para que tengan grupo propio en la Cámara Alta en declaraciones a los periodistas en Zamora.

El jefe del Ejecutivo ha considerado que esa decisión "no tiene ningún sentido" y ha señalado que para intentar conseguir la Presidencia del Ejecutivo lo que se debe hacer es plantear un buen programa de gobierno y no intentar crear un Ejecutivo con Podemos y partidos independentistas que sería "un gran fraude" al resultado de las urnas y que "no podría gobernar".