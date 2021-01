Quema a su mujer con agua hirviendo por despertarle llevándole el desayuno a la cama

Los hechos ocurrieron en Turquía, cuando Ali Ay, un hombre de 28 años, roció a su mujer Rukiye Ali con un cubo de agua hirviendo porque este estaba en la cama y quería seguir durmiendo. Ella manifestó que tan solo le estaba llevando el desayuno a la habitación. "Lo preparé todo y luego fui a decirle a mi marido que le llevaba el desayuno a la cama. Se enfadó y preguntó por qué le había despertado", relata la víctima.

En declaraciones que recoge el diario británico 'The Mirror', la mujer ha asegurado que el hombre le dijo que iban a divorciarse y que iba a ganar la custodia de su hija. "Luego me echó agua hirviendo por el cuello. Iba a tirármela en la cara, pero me di la vuelta", relata. "Cuando me giré, oí los gritos de mi hija y luego sentí que me agarraba del pelo y me arrastraba hasta el baño", indica la mujer, que salió corriendo "y pude ver mi camiseta pegada a la piel".

Tras lo ocurrido, la mujer logró esconderse en la casa de un vecino hasta que llegó la policía, que detuvo a su marido. Rukiye, de 23 años, acudió de urgencia al hospital con graves quemaduras y la espalda abrasada y en carne viva.

Finalmente, el hombre fue puesta en libertad bajo fianza, lo que provocó el enfado de la ciudadanía turca, por lo que las autoridades volvieron a detenerlo, y se le mantiene en prisión. Actualmente, se enfrenta a cargos de lesiones graves agravadas y actualmente sigue en prisión preventiva.