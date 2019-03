¿Por qué Mark Zuckerberg lleva siempre una camiseta gris?

Hasta la fecha había pasado desapercibida o quizá a nadie se le había ocurrido preguntar por ella. La camiseta gris con la que la mayoría de las veces suele vestir Mark Zuckerberg, creador de Facebook, tiene una razón.



No es mera casualidad que Zuckerberg repita una y otra vez con la misma prenda. En una de sus últimas conferencias fue preguntado al respecto y su respuesta llamó la atención. Viste de esta manera para simplificar su vida y no tener que pensar en qué ponerse.



"En mi vida trato de tomar el menor número de decisiones. No voy a desperdiciar mi atención en decisiones frívolas", respondió Zuckerberg al ser preguntado por sus famosas camisetas de color gris.