Putin vuelve a reclutar ciudadanos asegurándoles que no les enviará al frente

La guerra en Ucrania continúa. Los rusos siguen lanzando ataques a infraestructuras clave, aunque Ucrania ya ha recuperado el suministro de agua 24 horas después. No obstante, Putin avisa de que no se detendrá. Mientras tanto, 120.000 ciudadanos están llamados a filas para cumplir con el servicio militar obligatorio, aunque Rusia asegura que no los enviará a los territorios ocupados.

En este sentido, el Kremlin insiste en que la movilización parcial de reservistas ya ha terminado. Los ciudadanos llamados a filas corresponden a la fase de alistamiento de otoño para el servicio militar obligatorio y son 7.500 menos que el año pasado.

Los nuevos reclutas no irán al frente

"Quiero tranquilizar a los reclutas y a sus padres y recordar que los llamados a cumplir el servicio militar no participarán en la operación militar especial en Ucrania", ha anunciado el contraalmirante Vladímir Tsimlianski, del Departamento de Movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Este llamamiento a filas se inicia este año de manera aplazada ya que lo habitual es que comience el 1 de octubre. El motivo ha sido el anuncio de movilización parcial del pasado 21 de septiembre con el objetivo de intentar frenar el avance de las tropas rusas.

De los 300.000 reservistas llamados en septiembre, 82.000 fueron enviados al frente en Ucrania. Los nuevos reclutas, sin embargo, no pisarán los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporiyia y Jersón. En su lugar, "serán enviados a unidades de instrucción, donde en un plazo de hasta cinco meses aprenderán a emplear armamento modernos y formarán en especialidades militares". Todos los rusos de entre 18 y 27 años están obligados a cumplir, al menos, 1 año de servicio militar.