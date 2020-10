Un profesor prohíbe amamantar a una alumna en una clase virtual

Debido al coronavirus gran parte de los países han tenido que hacer cambios en su rutina de trabajo y en acudir a las clases en los centros educativos. El profesor había pedido por correo que todos los alumnos debían tener el micrófono y la cámara encendida para demostrar la asistencia a la clase online.

Marres contestó al email diciendo que le parecía bien las nuevas medidas, pero que apagaría en algún momento la cámara para poder amamantar a su bebé de 10 meses. A esto, el profesor le respondió tajantemente que "eso no es lo que debes estar haciendo durante la clase. Hazlo en tu tiempo libre", según indica la joven en su cuenta de Instagram junto a una foto suya dando el pecho a su bebé.

La joven habló con la coordinadora de la universidad y, según cuenta la CNN, el profesor le ha pedido disculpas y ha accedido a que pueda amamantar a su bebé durante la clase, incluso cuando están en exámenes.

En la publicación en Instagram escribió que "No quería publicar esta imagen porque solo la quería para mí, pero solo quería demostrar que puedo concentrarme en la clase mientras amamanto a mi hijo. Mi profesor cambió los requisitos de la clase y dijo que necesitábamos tener nuestra cámara y micrófono encendidos para recibir el crédito por la parte de asistencia. Le dije que, obviamente, no tengo ningún problema con tener mi cámara y micrófono encendidos, pero podría necesitar apagarlos para alimentar a mi hija de vez en cuando. Su respuesta fue "eso no es lo que debes hacer durante la clase. Hazlo en tu tiempo libre". No respondí y fui a clase media hora más tarde. Lo primero que le dice a toda la clase en nuestra reunión de zoom fue: "Recibí un correo electrónico realmente extraño de una estudiante que decía que tenía que hacer cosas inapropiadas durante el tiempo de la conferencia. Ustedes deben entender que ahora tienen prioridades y deben dejar a un lado todas esas distracciones o ser creativos cuando su hijo los necesite y prestar toda su atención en mi clase ". Si me conoces, sabrás lo enojado que me siento. Una cosa es enviarme el correo electrónico diciéndome lo que puedo y no puedo hacer en mi casa con mi hijo. Pero otra cosa es cuando anunció que se recibió un correo electrónico "extraño" sobre cosas "inapropiadas". Me sentí tan desmotivada durante la clase al decir estas cosas sobre mí y mi bebé. Me humillaron".