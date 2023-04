El príncipe Guillermo llegó a un acuerdo "secreto" con la prensa británica por supuestas escuchas

El príncipe Guillermo llegó a un acuerdo extrajudicial -y secreto- con la prensa británica por el caso de las escuchas telefónicas. Según esas acusaciones, el hijo mayor del rey de Inglaterra habría aceptado una indemnización a cambio de no presentar una demanda por escuchas telefónicas ilegales.

Al parecer, este pacto secreto se produjo en 2020 con el grupo editorial News Group Newspapers (NGN), propietario de 'The Sun', para zanjar su demanda por escuchas ilegales, según se recoge en unos documentos presentados este martes ante el Tribunal Superior de Londres, recoge 'Efe' y el medio británico pagó una "suma muy grande" de dinero al heredero de la corona.

Estas alegaciones formarán parte del proceso judicial que empieza este martes ante el Tribunal Superior para analizar los casos del príncipe Enrique y el actor Hugh Grant, víctimas del caso de las escuchas por parte de la prensa. Esete Tribunal determinará si los casos cumplen con los requisitos para ir a juicio en enero de 2024.

Para justificar la presentación tardía de su querella, el abogado de Enrique, David Sherborne, explica en los documentos que no pudo hacerlo antes porque existía un pacto secreto aprobado por Isabel II entre la Casa Real y el grupo editor por el que la realeza no tomaría medidas hasta que concluyeran otros pleitos por el mismo asunto, según 'Efe'.

"Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de 'interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles', News admitiría (su culpabilidad) o resolvería la demanda (de la realeza) y se disculparía".

El abogado del hermano de Harry, Sherborne, asegura en el documento que Guillermo "resolvió su demanda contra NGN entre bambalinas", y a cambio de una "cuantiosa" suma económica.

El príncipe, que vive en Estados Unidos tras dejar en 2020 sus compromisos con la monarquía, tiene actualmente varios litigios en marcha contra la prensa, entre ellos contra Associated Newspapers Limited (ANL), propietario de 'The Mail' y 'The Mail On Sunday', y Mirror Group Newspaper (MGN).