El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, desafía la UE tras viajar hasta China para reunirse con su presidente

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán ha viajado por sorpresa a China para reunirse con su presidente, Xi Jinping, en lo que supone un nuevo desafío a la Unión Europea. Por su parte, Bruselas se ha apresurado a desmentir que Orban represente a los 27 en estos viajes, alegando que el mandatario va por libre.

Ha sido este lunes cuando Orbán ha aterrizado en territorio chino, para mantener un encuentro con el presidente del gigante asiático, en lo que ha descrito como una "misión de paz". Hace tan solo unos días, el primer ministro húngaro volvió a hacer saltar las alarmas en la UE tras realizar otra visita polémica, en esta ocasión a Rusia, donde se reunió con Putin.

En su cuenta de Twitter, ahora X, Viktor Orbán ha enfatizado la importancia de China para lograr el fin de la guerra de Ucrania: "China es una potencia clave de cara a crear las condiciones para la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania". "Por eso vine a reunirme con Xi en Pekín, dos meses después de su visita oficial a Budapest", explica.

Ya han comenzado a trascender algunos de los temas abordados entre Orbán y Jinping durante su reunión. Según la agencia china de noticias Xinhua, ambos líderes han tratado la situación en Ucrania, y Xi ha mostrado su aprecio "por los "esfuerzos" de Orbán a la hora de "promover un acuerdo político".

De igual manera, el mandatario chino ha incidido en que lo prioritario es rebajar las tensiones, de acuerdo a los principios de no expansión del conflicto, no aumentar la intensidad del mismo y no azuzar las llamas de la guerra.

Orbán visitará Estados Unidos

Por su parte, el portavoz húngaro Zoltan Kovacs, destaca que Orbán ha transmitido al mandatario chino que los húngaros valoran el papel que está jugando China a la hora de lograr la paz, así como que "los húngaros viven desde hace dos años y medio a la sombra de la guerra y luchan por la paz, el equilibrio y la armonía".

El primer ministro también se ha referido a la reciente visita de Xi a Budapest, afirmando que permitió establecer "una amistad duradera" entre ambos países. Kovacs ha desvelado que Viktor Orbán tiene previsto continuar con su "misión de paz", que en esta ocasión le llevará a Estados Unidos. No se han facilitado más detalles sobre su agenda o las reuniones que mantendrá en Washington.

Críticas desde Europa

Hungría ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea desde el 1 de julio. Orbán ha querido inaugurar el mandato reuniéndose con algunas de las principales potencias implicadas en la guerra Ucraniana. El viaje a Pekín se produce tan solo una semana después de sus reuniones con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha querido matizar en los últimos días que, pese a estar en la presidencia, Orbán no puede actuar en representación de la UE.

