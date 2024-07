El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, anuncia su dimisión tras los resultados en las elecciones

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, ha anunciado esta noche que presentará su dimisión este lunes al presidente galo, Emmanuel Macron. El mandatario ha hecho el anuncio tras conocerse los sondeos de la segunda vuelta de las elecciones legislativas y sin esperar los resultados oficiales en una jornada con la mayor participación de las últimas décadas. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto a dirigir el Ejecutivo de forma provisional ante la situación de bloqueo parlamentario y por la cercanía de los Juegos Olímpicos que comienzan el próximo día 26: "Por tanto, asumiré evidentemente mis funciones todo el tiempo que el deber me lo exija".

"Esta noche, ninguna mayoría absoluta puede ser dirigida por los extremos, gracias a nuestra determinación y a la fuerza de nuestros valores, estamos en pie. Tenemos tres veces más diputados de los que daban las estimaciones al inicio de esta campaña", ha defendido.

"Esta noche, el grupo político al que he representado en esta campaña no tiene mayoría, y mañana por la mañana presentaré mi dimisión al Presidente de la República", ha señalado Attal. "Nunca me resignaré a que millones de nuestros conciudadanos hayan optado por votar a los extremos. Al pueblo francés le digo: os respeto a todos y cada uno de vosotros. Algunas vidas son más difíciles que otras, y son esas vidas las que debemos mejorar. Esté donde esté, siempre me comprometeré a cumplir este objetivo", ha añadido.

"A partir de mañana, tendremos que estar siempre del lado de los que creen en Francia y del lado de nuestros compatriotas sin cesar. Sé que puedo contar con nuestros diputados recién elegidos para responder realmente a las expectativas de nuestro país. Trataremos siempre de apaciguar a quienes quieren inflamar nuestros ánimos y hacer el juego a populistas y comunitaristas", ha concluido.

En cuanto a su futuro política, todavía queda en el aire, aunque Attal fue reelegido en la 10ª circunscripción de Hauts-de-Seine y a partir de ahora podría ser diputado en la Asamblea Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com