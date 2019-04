Presos políticos en Venezuela: "Por haber retuiteado algo contra el Gobierno tiene casi dos años de cárcel"

En la Prisión Militar de Ramo Verde está internado desde hace algo más de dos años Leopoldo López, exalcalde de Chacao y activo opositor del chavismo. Cumple una pena de 12 años. Según el Gobierno, por instigar desórdenes públicos. "Está muy solo en una torre de cuatro pisos", cuenta su mujer, Lilian Tintori.



Para el reportaje, recuerda el momento en el que se entregó: "Diosdado Cabello me dijo: 'Leopoldo es inocente pero me lo tengo que llevar'. Ellos saben que son incentes". "Me casé con él y con su visión política. Me hizo dos preguntas: '¿Te quieres casar conmigo?' Y le dije que sí. Pero también me dijo: '¿Te quiere scasar con la mejor Venezuela?'. Y le dije que sí", cuenta.



Cuando va a visitar a marido, Tintori sufre numerosas humillaciones. La han obligado a desnudarse. La vigilan y la graban tanto a ella como a sus dos hijos, a Manuela, de 6 años, y a Leopoldo, de 3. Y recuerda del más pequeño que "empezó a gatear en la celda".



Antonio Ledezma está preso en su propio domicilio, acusado de organizar una intentona golpista. Su casa está rodeada de policías. Para entrevistar a su mujer, Mitzy, el equipo tiene que ocultar la cámara. Mantienen la conversación escondidos en el jardín. "No se pueden imaginar el grado de violencia con el que se llevaron a Antonio Ledesma. Sin una sola orden de allanamiento, ni que expusiera que había hecho algo", cuenta.



En Venezuela hay más de un centenar de presos políticos, así como miles de exiliados y de personas que sufren represión sólo por pensar diferente. "Una chica de 19 años comía gusanos en la cárcel simplemente porque en el momento pasó un ministro y le abucheó. Y tenemos a cinco sótanos bajo tierra a un hombre que por haber retuiteado algo contra el Gobierno tiene casi los dos años de prisión", revela Mitzy.