Un presentador de Fox, durante la predicción del tiempo en Florida: "Vosotros y todos vuestros conocidos estáis muertos, y vuestros hijos también"

Shep Smith, presentador de Fox News, ha hecho un pronóstico del tiempo con un mensaje difícil de olvidar para urgir a la gente a que evacuasen la zona de Florida que iba a ser afectada por el huracán 'Matthew'. "Se mueve 20 millas hacia el oeste, y tú y todos los que conoces estáis muertos -todos vosotros- porque no se puede sobrevevir", ha explicado, y ha añadido que "esto no es posible a no ser que seas muy, muy afortunado, y tus hijos están muertos también".

"No se puede sobrevivir"

Los expertos pronostican que este huracán va a ser uno de los peores en décadas y se ha ordenado evacuar a toda la costa este de Florida, alrededor de un millón y medio de personas. El presentador explicó después que está preocupado por "los informes sobre personas que deciden quedarse en las zonas que están obligadas a ser evacuadas", lo que considera "un error" porque no se trata de "una exageración", según recoge 'Business Insider'.

La tormenta ya ha dejado 852 víctimas mortales en Haití.