¿Qué supondrá para la economía mundial el levantamiento de sanciones contra Irán?

La Unión Europea prepara ya a las empresas comunitarias para que aprovechen las oportunidades de inversión y de negocios que se abren en Irán tras levantar los Veintiocho todas las sanciones económicas y financieras contra la República Islámica, entre ellas las relativas al sector gasístico y petrolero.

Ha sido el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, el que dejó patente el interés de la Unión Europea (UE) por entrar en el mercado energético iraní. "El acuerdo histórico con Irán abre la puerta a una cooperación energética más estrecha. El trabajo está en curso y habrá pronto anuncios", señaló en un mensaje de la red social Twitter, en la que sin embargo no dio más pistas sobre los planes que elabora.

Historic #IranDeal opens the door to closer energy cooperation. Work underway, announcements soon https://t.co/DXq3twAmOa #ImplemenationDay